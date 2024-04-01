Uykusuzluk çekenler dikkat! O yağı ayağınızın altına sürün, uykusuzluk nedir unutun... Birçok kişinin muzdarip olduğu dertlerin başında uykusuzluk gelir. Yatakta bir sağa bir sola döndüğünüz halde bir tülü uykunuzun gelmemesinden şikayet ediyorsanız meğer şifanız o yağdan geçiyormuş. İşte, ayağınızın altına sürdüğünüz zaman mışıl mışıl uyutan o yağ…

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Doğada sağlığımız için adeta şifa dağıtan birçok bitki bulunur. Bu bitkiler çeşitli yöntemlerle kullanılarak hastalıkları iyileştirmede etkili sonuçlar elde etme imkanı sunuyor.

Çoğu kişi birçok sebepten ötürü doğanın bu mucize bitkilerine ihtiyaç duyar. İster yaş hali ister kuru hali istenirse de yağ hali ile tüketilebilen çeşitli bitkiler sağlığınız için adeta şifa dağıtıyor.

Faydaları saymakla bitmeyen o yağ anksiyete ve depresyona da iyi gelmesiyle bilinir. Sağladığı bu etki nedeniyle de uyku problemlerinin çözülmesinde de etkili sonuçlar verir.

Uyumadan önce ayağınızın altına sürün….

Birçok dert gibi uykusuzluk sorunu da çoğu kişinin dert yandığı sıkıntılar arasında başta gelir. Bu sorunu bertaraf etmekte ayağınızın altına süreceğiniz o yağdan geçer.

Uçucu yağlar arasında sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle öne çıkan lavanta yağı uyumadan hemen önce ayak altına sürüldüğünde sağlıklı ve dinlendirici bir gece geçirmenizi sağlıyor.

Stres ve depresyona karşı iyileştirici etkisiyle öne çıkan lavanta yağı, başta uyku düzenine pozitif fayda sağlamakla kalmayıp, rahatlatıcı ve dinlendirici özelliğiyle aromaterapinin favorisidir. Bu sebepten ötürü gece yatağa yatmadan önce ayaklarınızı lavanta yağıyla ovalamak hem uykusuzluk probleminizi giderecek hem de uyku kalitenizi artıracaktır.

Ayrıca lavanta yağı cilt, saç ve sivilceler için de kullanılan ve etkili sonuçlar elde etmenize yarayan yağlar arasındadır. Pek çok hastalığa iyi gelen lavanta yağı su ile karıştırılarak cilde sürülebilir.