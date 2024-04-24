Uyumadan önce ayağınızın altına yarım soğan koyun, bakın neler oluyor izleyin… Halk arasında doğal bir antibiyotik olarak bilinen soğanın sağlık açısından faydaları saymakla bitmez. Sağlık için bu denli faydalı olan soğanı bir de ayağınızın altına koyduğunuzda etkilerine şaşıracaksınız…

ensonhaber.com

Enfeksiyonel hastalıklar üzerinde iyileştirici etkilere sahip olan soğan tam bir şifa deposu olarak bilinir. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen bu besin hastalıklarla savaşmada oldukça başarılıdır.

Özellikle soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonların tedavisi için uygulanan doğal yöntemlerin başında gelen soğan hemen her haliyle oldukça faydalıdır.

İyileştirici etkisi halk arasında da bilinen soğan topuğa konulduğundan da öyle etkiler sunuyor ki bu etkileri gören başka bir yönteme ihtiyaç duymuyor.

İşte, topuğa soğan koymanın faydaları…

Sadece yemek pişirmede değil alternatif tıp içinde önemli bir yere sahip olan soğan tam bir şifa deposu olarak bilinir.

Soğanın antibakteriyel, antipiretik ve antiseptik özellikleri sayesinde viral enfeksiyonlara karşı iyileştirici etkiler sunar. Yaşam iksiri olarak nitelendirilen soğanı ayağınızın altına koyduğunuzda olacaklara inanamayacaksınız.

7’den 70’e hemen herkeste görülebilen topuk ağrıları çeşitli krem ve ilaçlar yardımıyla tedavi edilebilir. Tam da bu noktada etkili olacak doğal yöntemler düşünüldüğünde soğan en büyük etkiye sahip olacak yöntemdir.

Hem soğuk algınlığı tedavisinde hem de topuk ağrısını gidermek için gece uyumadan önce soğanı ortadan ikiye böldükten sonra tam topuğunuzun altına gelecek şekilde çorabınızın içine yerleştirmeniz yeterli olacaktır.

Ayrıca yatmadan önce çorabın içine soğan koyarsanız uçucu yağlar (allisin fitosit) yardımıyla odadaki hava bakteri, mantar ve enfeksiyonlardan arındırılacak ve ayak sağlığınızda vücut sağlığında destelenecektir.