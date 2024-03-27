Uyumadan önce çikolata yiyin, gerisini düşünmeyin Gece geç saatlerde yemek yemenin genelde pek tavsiye edilmediğini biliyoruz. Ancak gece uyumadan önce bir parça çikolata yemenin öyle bir faydası var ki…

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Uyku kalitemizi etkileyen pek çok faktör bulunuyor.

Odanın sıcaklığı, ışık seviyesi ve dışarıdan gelen sesler gibi etmenler, gece boyunca ne kadar iyi uyuduğumuzu belirleyebilir.

Uzmanlara göre, rahat bir uyku çekmek istiyorsanız, yiyecek tercihlerinize de dikkat etmek gerekiyor.

Araştırmalara göre, gece yatmadan önce tükettiğiniz besinler uyku kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu nedenle uyumadan önce bir miktar çikolata yiyebilirsiniz.

Uyumadan önce çikolata yemenin faydaları

Uzmanlara göre, uyumadan en az bir saat önce ölçülü bir şekilde bitter çikolata yemek, gece uykunuzun daha verimli olmasını sağlayabilir.

Bitter çikolatanın özellikleri, doğrudan serotonin üretimini artırarak sakinlik ve rahatlama sağlamakla ilişkilendiriliyor. Bu da demek oluyor ki, çikolata yemek, uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

Uzmanlar, ideal bir uyku artırıcı atıştırmalık için bitter çikolatayı muz ve badem gibi diğer uyku dostu yiyeceklerle birleştirmenizi öneriyor.