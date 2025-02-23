Uyumadan önce süt içmek bakın nelere iyi geliyormuş...

Hüseyin Topuz

Günün yorgunluğunu atıp huzurlu bir uyku çekmek için çeşitli yöntemler deneriz. Bunlardan biri de yatmadan önce süt içmektir.

Yüzyıllardır birçok kültürde sakinleştirici ve besleyici bir içecek olarak tüketilen süt, uyku kalitesini artırmaktan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok fayda sunar.

İçerdiği besin maddeleri sayesinde hem vücudu rahatlatır hem de gece boyunca hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunur.

Peki, uyumadan önce süt içmenin sağlığa olan faydaları nelerdir? İşte bu alışkanlığın sunduğu faydalar...

- Süt, triptofan ve melatonin içerir. Triptofan, serotonin üretimini destekleyerek gevşemeye yardımcı olur. Melatonin ise vücudun biyolojik saatini düzenler ve uyku kalitesini artırır.

- Süt, protein ve kalsiyum açısından zengindir. Özellikle spor yapanlar için gece kas onarımını destekleyebilir.

- İçerdiği vitaminler (A, B12, D) ve mineraller sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

- Süt, mide asidini dengeleyerek reflü ve mide yanmasını azaltabilir. Sıcak süt özellikle rahatlatıcı bir etki sağlar.

- Süt, gece açlık hissini bastırarak gece atıştırmalarını önleyebilir. Özellikle kilo kontrolü yapanlar için faydalıdır.