Uyumadan önce zeytinyağlı yoğurt yiyin, bakın neler oluyor izleyin… Sağlıklı atıştırmalıklar arasında sıkça tercih edilenler arasında yoğurt başta gelir. Faydalı yağlar arasından ise zeytinyağını zirvededir. Sağlık için birçok fayda sağlayan bu iki besin birleştiğinde ise vücudunuz için adeta bir şifa kaynağı olur. İşte, uyumadan önce zeytinyağlı yoğurt yemek…

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Sağlıklı beslenme alternatifleri arasında uygulanan tarifler arasında yoğurt vazgeçilmez bir parçadır. Hem sağladığı faydalar hem de buluştuğu diğer besinlerle olan uyumuyla birçok açıdan yarar sağlayan bu besini de mucizeler besini de denilebilir.

Faydalı bakteriyi vücuda taşımak ise ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklar vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Bağırsaklarınız düzenli çalıştığında, birçok sağlık sorununun azalmaya başladığını gözlemlersiniz. Bağırsak sağlığına yardımcı olan besinler arasında da yoğurt başta gelir.

Gerek ara öğün gerekse atıştırmalık olarak tüketilen ve vücudu baştan aşağıya temizleyen yoğurt, farklı besinlerle birleştiğinde sağlık için çok faydalı oluyor. O nedenle yoğurdu faydalı lezzetlerle desteklemek ve farklılaştırmak için uygulayacağınız bu tarif mucizenin kapılarını aralayacak.

Yoğurda zeytinyağı ekleyin…

Hem yoğurdunuza lezzet katmak hem de sağlığınız için daha faydalı bir besin elde etmek için zeytinyağı tam aradığınız silah. Daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlayacak bu tarifi gece uyumadan önce uygulayın ve neler oluyor izleyin.

Kalsiyum deposu olan yoğurt, kemik sağlığına inanılmaz faydalar sağlarken bağırsakları da çalıştırır. İçindeki faydalı bakteriler vücudunuzdaki iltihabın, zararlı maddelerin atılmasını sağlayacaktır.

Zeytinyağı ve yoğurt karışımı ise kolesterolünüz için harika bir tüketim kaynağıdır. Özellikle kötü kolesterol seviyesini düşürerek sağlıklı kalmanıza yardımcı olan karışım düzenli olarak tüketildiğinde, kalp-damar hastalıkları riskini azaltıcı etkiler gösterir.

Özellikle Akdeniz diyetinin temel bileşenleri arasında yer alan bu karışım, uzun ömürlü bir kalp sağlığı için birçok kişi tarafından tercih edilir. 200 gram yani 1 kase yarım yağlı yoğurdun %36'sı karbonhidrat, %32'si protein ve %32'si yağdan oluşur. Öğünlerinize dahil ederken bu değerleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Zeytinyağlı yoğurt, doyurucu ve besleyici bir atıştırmalık veya hafif bir öğün olarak tüketilebilir. Ayrıca protein içeriği ve sağlıklı yağlar sayesinde tokluk hissini arttırdığından hızlı kilo vermek ve toksinleri vücuttan atmada da oldukça etkilidir.

Bu bahsettiğimiz faydalardan yaralanmak için yapılması gereken tek şey ise gece uyumadan önce 1 kase zeytinyağlı yoğurt tüketmek. Ancak aşırıya kaçmadığınızdan ve zeytinyağı miktarının az olduğundan emin olmalısınız. Bu sayede çok daha sağlıklı bir atıştırmalık ve sağlıklı bir vücut elde edebilirsiniz.