Uyurken sakın unutmayın! O şekilde uyumak körlüğe neden oluyormuş…

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Kimi zaman unutkanlığımıza kimi zamanda üşengeçliğimize denk geldiğinden yaptığımız küçük gibi görünen hatalar arasında yer alan o hata meğer göz sağlığımızı tehdit ediyormuş.

Yakın zamanda Amerikan Acil Tıp Uzmanları Koleji tarafından yapılan bir araştırma sonucunda o şekilde uyumanın gözlere verebileceği zararları bir bir ortaya koydu.

Çoğu kişinin çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir zararı olmayacağını düşünerek yaptığı bu hareket gözlerinizi kaybetmenize neden olabilecek kadar tehlikeli olabiliyormuş.

SAKIN UNUTMAYIN!

Görme problemi yaşayan birçok kişi gözlük kullanmak yerine lens kullanmayı tercih eder. Kimi zaman gözlerde unutularak uykuya geçilmesi meğer körlüğe neden olabilecek kadar tehlikeliymiş.

Gözlerinizde unuttuğunuz kontakt lenslerle uyumanız gözünüzde kötü bir bakteriyel enfeksiyonun oluşması ihtimalini artırıyormuş.

Kontakt lensinizi çıkartmayı unutmanız ya da sırf üşendiğiniz için çıkartmadan uyuduğunuz zamanlarda lenslerden kaynaklı olarak oluşabilecek enfeksiyonlar arasında körlüğe neden olabilecek olan mikrobiyal kreatitte neden olabiliyormuş.

Bu nedenlerden ötürü göz sağlığınızı korumanız adına lenslerinizi çıkartmadan uyumaya özen göstermeli ve lenslerinizi temiz tutmanız kötü senaryolardan korunmanızı sağlayacak en önemli adımların başında yer alır.