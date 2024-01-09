Uyurken yastığınızın altına sarımsak koyun, o hastalıktan eser kalmasın! Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak her derde deva olmaya devam ediyor. Gece uyumadan yastığınızın altına koyacağınız sarımsak neredeyse herkesin muzdarip olduğu o hastalığı şıp diye kesiyor…

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Sarımsak halk arasında doğal bir antibiyotik olarak bilinir. Yemeklere kattığı tadın yanı sıra sağlıkta da inanılmaz etkileri mevcuttur. Tabii doğru şekilde kullanılması da önemlidir.

Saymakla bitmeyen birçok faydasının yanı sıra sarımsak o hastalığında devasıymış. Sarımsağı yastığın altına koyup uyuduğunuzda tertemiz bir uyku çekmeniz garanti.

Yastık altına sarımsak koymak…

Yurt Gazetesi’nde yer alan habere göre, sarımsağın içindeki antibiyotik etkisine sahip 'allisin', tıkalı burnu açmada yardımcı olur. Anti-bakteriyel özelliklere de sahip olan sarımsak, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluşturur.

Öte yandan böcekler, sarımsak kokusunu sevmez ve yatağınıza yanaşamaz. Yastık altına koyulan sarımsak aynı zamanda daha iyi bir uyku uyumanızı sağlar. B1 vitamini ve melatonin açısından zengin olan sarımsak, daha iyi bir uyku için etkili bir besin.