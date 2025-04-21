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Uzak Şehir 22. bölüm 3. fragman: Sadakat, dumur etti! "Abisinin karısını sevmek yakışır mı Cihan'a?"

Uzak Şehir 22. bölüm 3. fragman: Sadakat, dumur etti! "Abisinin karısını sevmek yakışır mı Cihan'a?" Bu akşam heyecanla beklenen Uzak Şehir'in yeni bölümünden son tanıtım fragmanı geldi. Fragmana, Sadakat'in özleri damga vurdu.