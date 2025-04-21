Yağmur Uçar
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
21 Nisan 2025 akşamı 22. bölümü ile ekrana gelecek olan diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir'de nabız iyice arttı.
Fragmanda; Fikriye'nin soruları, Alya ile Cihan'ın arasındaki engelleri gün yüzüne çıkarır! Bu evliliğin gerçek olmadığını açıklayan Sadakat, Cihan'ın Alya'ya aşık olmasının imkansızlığına vurgu yapar.
Sadakat'in "Abisinin karısını sevmek yakışır mı Cihan'a?" sözleri ile damga vurdu.
İşte Uzak Şehir 22. bölüm 3. tanıtımı...