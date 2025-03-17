Uzak Şehir’de yer yerinden oynayacak! O isim kadroya dahil oluyor

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Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi sosyal medyanın da odağı haline gelmiş durumda.

Yayınlanan her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosu genişliyor.

İlk bölümden bu yana yalnız bir anneyi canlandıran Sinem Ünsal’ın akrabası olarak diziye dahil olacak olan yeni isimden ilk set karesi geldi.

Hikayede tüm dengeleri değiştirecek olan usta oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor.

KADRO BÜYÜYOR!

Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan Uzak Şehir’in ilerleyen bölümlerinde hikayeye başarılı oyuncu Nursel Köse de dahil oluyor.

Dizideki tüm dengeleri değiştirecek olan Köse’nin setten ilk karesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.