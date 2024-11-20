Uzak Şehir’in Nare’si Sahra Şaş cesur çıktı! O kareleri sosyal medyayı yakıp geçti…

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Kanal D ekranlarının yeni sezon dizileri arasında yer alan Uzak Şehir geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına iddialı bir giriş yapmıştı.

Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Henüz ikinci bölümü yayınlanan dizide Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş güzelliği ile dikkat çekerken sosyal medya paylaşımları görenleri hayran bıraktı.

Dizide Mardinli bir ailenin kızı olarak seyirci karşısına çıkan Şaş, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Güzelliği ile büyüleyen oyuncunun o kareleri adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

UZAK ŞEHİR'İN NARESİ BÜYÜLEDİ!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu paylaşımlarıyla dikkat çekti. Güzelliğiyle görenleri büyüleyen Şaş, seyircilerin odağı haline geldi.