Uzaya çıkan ilk insan kim? Uzaya ilk ne zaman gidildi? Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçmesinin ardından dünya üzerinde uzaya giden ilk insanın kim olduğu merak edilmeye başladı. Peki uzaya çıkan ilk insan kim? İşte merak edilenler...

ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu toplam dört astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaşacak.

Alper Gezeravcı ve diğer üç astronot 14 gün boyunca uzayda kalacak. Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçmesinin ardından uzay yolculuğu hakkında aramalar hız kazandı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası uzaya çıkan ilk insanın kim olduğu ve hangi yılda uzaya çıktığı merak uyandırdı.

Peki uzaya çıkan ilk insan kim ve kaç yılında uzaya çıktı? İşte merak edilenler...

Uzaya çıkan ilk insan

Yuri Alekseyeviç Gagarin Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonutudur. Yuri Gagarin 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla uzaya çıkarak Dünya yörüngesinde turunu tamamladı. Böylece uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmış oldu ve bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlattı.

Gagarin, uluslararası bir ün kazandı ve ülkenin en büyük onuru olan Sovyetler Birliği Kahramanlığı dahil pek çok madalya ve unvan ödülüne layık görüldü.

Vostok 1, Gagarin'in tek uzay yolculuğuydu ancak Soyuz 1 görevinde yedek mürettebat olarak (ölümcül bir kazayla sona erdi) görev yaptı.

Gagarin, daha sonra Moskova dışında bulunan Kozmonot Eğitim Merkezi'nin antrenör yardımcısı oldu. Gagarin, pilotluk yaptığı MiG-15 eğitim jetinin düşmesinden dolayı 1968'de hayatını kaybetti..