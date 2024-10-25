Uzaya yolculuk biletleri satışa çıktı! Bilet fiyatları cep yakıyor...

Haber Merkezi

Çinli bir uzay şirketi olan Deep Blue Aerospace, 2027 yılında uzaya yolcu taşımayı planlıyla gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Uzay seyahati ile ilgili olarak bilet satışlarına başlayan şirket, ilk aşamada sadece iki bilet satışa sundu. Önümüzdeki ay daha fazla biletin satışa çıkacağını belirten şirket bilet fiyatlarıyla da şaşkınlık yarattı.

Söz konusu olan yolculukta roket, yolcuları alt yörüngesel bir uçuşa çıkaracak, yani uzaya ulaşacaklar ancak yörüngeye girmeyecekler.

7 MİLYON 200 BİN LİRA!

Şirket, uzaya gerçekleştireceği seyahat için ilk aşamada sunduğu iki bilet için toplamda 1,5 milyon yuan yani yaklaşık olarak 7 milyon 200 bin liradan satışa çıktı.

Çinli Deep Blue Aerospace şirketi, uzay turizmini sürdürülebilir kılmak için yeniden kullanılabilir roketlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, 2025'in ilk çeyreğinde bir taşıyıcı roketi yörüngeden çıkarmayı planladığını duyurdu.