Uzman öğretmenlik başvurusu 2025: MEBBİS başvuru ekranı ve şartları

MEB, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan, "2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kılavuza göre 31 Aralık itibarıyla uzman öğretmen ve başöğretmen şartlarını sağlayan öğretmen ve uzman öğretmenlerin eğitim programlarına başvurularının 20 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde alınacağı bildirildi.

Açıklamada, başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmen ve uzman öğretmenlerin, 1 Eylül'den itibaren eğitimlerini Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacağı belirtildi.

Başvuru yapacak adaylardan; hizmet süresi, disiplin cezası bulunmaması ve ilgili eğitim programını tamamlama şartları aranıyor.

Peki; uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2025 detayları...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2025

Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 20 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler dışında başvuru yapmak isteyenler için 3 – 7 Kasım 2025 arasında ek başvuru imkanı sağlanacak.

Başvurular, MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurusu onaylanan öğretmen ve uzman öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla eğitimlerini ÖBA (www.oba.gov.tr) platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacak.

Başvuru ekranı

BAŞVURU ŞARTLARI

Halen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

Bu şartları taşıyan öğretmenler, uzman öğretmenlik eğitim programına başvuruda bulunabilecek.