Uzmanı açıkladı: Bakın gözlük camının buğulanması nasıl önleniyormuş…

Haber Merkezi

Gözlük kullanan herkes soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçtiklerinle, sıcak yiyecek veya içecek tüketmek istediklerinde gözlük camlarında buğulanma sorunu ile karşı karşıya kalırlar.

Son günlerde sosyal medyada ilgi odağı olan bu yöntem meğer gözlük camlarının buğulanmasını önlerken gözlerde tahrişe de neden olabiliyormış.

Evde uygulanabilecek bulaşık deterjanı, diş macunu gibi yöntemler göz sağlığına zarar verme ihtimali oluşturabileceğinden en etkili yöntem meğer onlardaymış.

NE BULAŞIK DETERJANI NE DİŞ MACUNU!

Gözlük camlarının buğu yapmasını önleyen yöntemler arasında yer alan camların bulaşık deterjanı ya da diş macunu ile yıkanması gibi yöntemler temiz arındırılmadığında gözde tahrişe neden olduğundan uzmanlar gözlük camlarının bu gibi yöntemlerle buğudan arındırılmasını önermiyor.

Bu yöntemler yerine gözlük camları için üretilmiş olan buğu önleyici spreyler ya da mendillerin kullanılması göz sağlığınızı tehlikeye atmadan buğuyu önlemede yardımcı oluyor.