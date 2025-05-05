Uzmanı sırrı paylaştı: Buzdolabına A4 kağıdı koyun enerji israfını önleyin

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Her evin olmazsa olmazları arasında yer alan buzdolapları, yüksek sıcaklıkta iç ısıyı sabit tutmak için normalden çok daha fazla enerji harcıyor. Fakat çoğumuzun farkında olmadığı küçük bir sorun, bu enerji tüketimini daha da artırıyor.

Ünlü beyaz eşya markası Beko, yaz döneminde artan elektrik faturaları ve gıda israfına dikkat çekerek, son derece basit bir yöntemle bu gizli sorunun tespit edilebileceğini duyurdu. Şaşırtıcı ama gerçek: Bu kontrol için yalnızca bir A4 kağıdı yeterli!

Her evde bulunan bu sıradan kağıt, aslında evinizin enerji canavarıyla yüzleşmenin anahtarı olabilir.

Çünkü zamanla esnekliğini yitiren buzdolabı kapı lastikleri, sıcak havanın içeri, soğuk havanın dışarı sızmasına neden olarak hem cihazın ömrünü kısaltıyor hem de enerji tüketimini ciddi oranda artırıyor. Üstelik bu durum, yiyeceklerin daha çabuk bozulmasına ve israfa yol açıyor.

BİR TANE A4 KAĞIDI YETİYOR

Meğer bu sorunu her evde bulunan A4 kağıdı ile oldukça basit bir şekilde kontrol etmenin yöntemi varmış.

Beko Ürün Yönetimi Başkanı Salah Sun oldukça basit bir şekilde uygulayabileceğiniz bu yöntemi, “Bir parça A4 kağıdını kapı contasının arasına yerleştirin ve buzdolabı kapağını kapatın. Daha sonra kağıdı çekmeye çalışın. Eğer kağıt kolayca çıkıyorsa, kapı contası işlevini yitirmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekir” şeklinde açıkladı.

Sun, bu küçük test sayesinde erken teşhisle hem enerji israfının önüne geçilebileceğini hem de gıda kaybının azaltılabileceğinin de altını çizdi.