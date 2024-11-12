Uzmanlar açıkladı! Bakın zemini en sağlam olan iller nerelermiş…

Haber Merkezi
6 Şubat depreminin ardından neredeyse her gün farklı illerde meydana gelmeye devam eden sarsıntılar zeminlerin sağlamlığı konusunda merakı da arttırdı.
Özellikle deprem riski olan şehirlerden göçlerde hız kazandı. Her gün bir yenisinin yaşandığı sarsıtılar nedeniyle zemini sağlam olan iller merak ediliyor.
Yapılan son araştırmalar sonucunda Türkiye’de deprem riski düşük olan şehirler sıralandı. Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri, zemin sağlamlığı açısından öne çıkan bölgeler arasında yer aldı.
İŞTE ZEMİNİ EN SAĞLAM OLAN İLLER…
Gümüşhane
Giresun
Sinop
Ankara
Kırklareli
Rize
Artvin
Edirne
Adana
Nevşehir
Aksaray
Niğde
Konya
Karaman
Muğla
Aydın
Denizli
Isparta
Uşak
Bursa
Bilecik
Bartın
Zonguldak
Iğdır
Sivas