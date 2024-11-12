Uzmanlar açıkladı! Bakın zemini en sağlam olan iller nerelermiş…
Haber Merkezi

6 Şubat depreminin ardından neredeyse her gün farklı illerde meydana gelmeye devam eden sarsıntılar zeminlerin sağlamlığı konusunda merakı da arttırdı.

Özellikle deprem riski olan şehirlerden göçlerde hız kazandı. Her gün bir yenisinin yaşandığı sarsıtılar nedeniyle zemini sağlam olan iller merak ediliyor.

Yapılan son araştırmalar sonucunda Türkiye’de deprem riski düşük olan şehirler sıralandı. Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri, zemin sağlamlığı açısından öne çıkan bölgeler arasında yer aldı.

İŞTE ZEMİNİ EN SAĞLAM OLAN İLLER…

Gümüşhane

Giresun

Sinop

Ankara

Kırklareli

Rize

Artvin

Edirne

Adana

Nevşehir

Aksaray

Niğde

Konya

Karaman

Muğla

Aydın

Denizli

Isparta

Uşak

Bursa

Bilecik

Bartın

Zonguldak

Iğdır

Sivas

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Seda Yeşilyurt
Muhabir