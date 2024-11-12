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Uzmanlar açıkladı! Bakın zemini en sağlam olan iller nerelermiş…

Uzmanlar açıkladı! Bakın zemini en sağlam olan iller nerelermiş… Her gün bir yenisinin yaşandığı depremler nedeniyle birçok kişi tarafından Türkiye’nin zemini en sağlam olan noktaları merak ediliyor. Son günlerde de artış gösteren sarsıntıların ardından uzamanlar tarafından zemini en sağlam iller açıklandı.