Uzmanlar açıkladı! Kahve içmek için en doğru saat bakın hangisiymiş...

Kahve, güne enerjik başlamanın yanı sıra ruh halini de doğrudan etkileyen içeceklerin başında geliyor.

Uzmanlara göre kahveyi günün doğru saatlerinde tüketmek, mutluluk hormonlarının salgılanmasını artırarak daha pozitif hissetmenizi sağlıyor.

Özellikle sabahın erken saatleri yerine gün içinde belirli zamanlarda içilen kahvenin, hem motivasyonu yükselttiği hem de stresi azalttığı belirtiliyor.

Peki kahve içmek için en doğru saat hangisi? İşte kahveseverlerin merak ettiği o detaylar...

Kahve, sadece uykuyu açan bir içecek olmanın ötesinde, vücudun biyolojik ritmiyle de doğrudan bağlantılı.

Uzmanlar, kahvenin mutluluk üzerindeki etkisinin aslında günün hangi saatinde tüketildiğine bağlı olduğunu söylüyor.

Sabah erken saatlerde vücudumuz doğal olarak kortizol hormonu salgılıyor. Bu nedenle kahveyi uyandıktan hemen sonra içmek yerine, saat 09.30 – 11.00 aralığında tüketmek daha faydalı oluyor.

Bu saatlerde içilen kahve, mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin ve serotonin salgısını artırıyor.

Böylece kişi kendini daha enerjik, motive ve mutlu hissediyor. Ayrıca öğleden sonra saat 13.00 - 15.00 arasında içilen kahve de motivasyonu yükseltip yorgunluk hissini azaltabiliyor.

Ancak akşam saatlerinde kahve tüketmek uyku düzenini bozabileceği için önerilmiyor.