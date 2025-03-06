Uzmanlar açıkladı! Sigarayı bırakanlar bakın neden abur cubura yöneliyormuş

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Sigara bırakmak, sağlık açısından en doğru karar olsa da birçok kişi için yeni bir sınavı beraberinde getiriyor: Kontrolsüz yemek yeme isteği!

Sigara bırakma sürecine giren birçok kişi, özellikle abur cubur tüketiminin arttığını fark ediyor. Peki, sigarayı bıraktıktan sonra neden daha fazla yemek yiyoruz?

Bilim insanları bu durumu araştırdı ve şoke eden bir sebep ortaya çıktı! Sigaranın bastırdığı iştahın bırakıldıktan sonra tekrar aktif hale geldiği ve bu nedenle sigara bırakan kişilerin açlık hissini daha yoğun yaşadığı belirtildi.

MEĞER NEDENİ OYMUŞ

Yapılan bir dizi araştırma sonucunda sigarayı bırakan kişilerin özellikle abur cubur yeme isteklerinin artmasının nedeni tam olarak belli değil. Ancak nikotin kullanırken veya abur cubur yerken hissettiğiniz haz verici duyguların beynin çeşitli bölgelerinde örtüştüğüne dair bazı kanıtlar var.

Bu durumda, insanların sigarayı bırakırken nikotin isteğiyle başa çıkmanın bir yolu olarak abur cuburlara yönelmesinin bir mantığı olabileceği düşünülüyor.

Bir diğer faktör ise sigarayı bıraktıktan sonra ağzımızın tadının yerine gelmesi. Ayrıca sigara içen insanların dudak tiryakiliği de yadsınamaz bir gerçek. Sürekli olarak bir şeyler atıştırmak nikotin alışkanlığının yerini alabilir.