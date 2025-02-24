Uzmanlar noktayı koydu: Sabah duş almak mı, akşam duş almak mı? İşte en sağlıklısı…

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Günlük rutininizin ayrılmaz bir parçası olan duş almak, sadece temizlik değil, aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlık açısından da büyük önem taşıyor.

Sabahları kendinizi uykulu hissediyorsanız, serin bir duş tam anlamıyla canlandırıcı olabilir. Özellikle soğuk suyla alınan duş, kan dolaşımını hızlandırarak enerji seviyenizi artırır ve güne daha dinç başlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca, sabah duşu zihinsel olarak daha uyanık hissetmenizi sağlayarak iş ve okul hayatında daha verimli olmanıza katkı sağlayabilir.

Gün boyunca maruz kaldığımız çevresel kirler, tozlar ve terleme gibi etkenler vücudumuzda birikir. Akşam duşu, bu zararlı unsurlardan arınarak cildinizin daha sağlıklı kalmasını sağlar.

Aynı zamanda sıcak bir duş, kasları gevşeterek rahatlamanıza yardımcı olur ve daha kaliteli bir uyku çekmenizi sağlar.

Peki, hangisi daha sağlıklı?

UZMANLAR AÇIKLADI

Aslında uzmanlar, cilt sağlığı açısından sabah veya akşam duşu arasında hiçbir fark olmadığını belirtiyor.

Önemli olan, duş alırken kullanılan suyun sıcaklığı, duş süresi ve cildi tahriş etmeyecek ürünlerin tercih edilmesi.

Yani en sağlıklı duş zamanı tamamen kişisel tercihlere ve günlük rutine bağlı.

Hangisini zamanı seçerseniz seçin, cildinize uygun bir duş rutini oluşturmak en önemli nokta.