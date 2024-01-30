Uzmanlardan kritik uyarı! 7 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri bireyler dikkat... Yaşlı ve çocuklar için kritik uyarılar devam ediyor. Son dönemde salgın hastalıkların giderek yaygınlaşması nedeniyle uyarılar artıyor. Prof. Dr. Alper Şener uyardı, ölümcül seyredebilir…

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Solunum yolu enfeksiyonun pik yaptığı bu dönemde özelliklede 7 yaş altı çocukların ve 65 yaş üzeri bireylere çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda görevli olan Prof. Dr. Alper Şener ölümcül seyretme potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak uyardı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte solunum yolunda oluşan viral enfeksiyonların giderek arttığını belirterek, dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

7-8 farklı virüs dolaşıyor…

Solunum yolu enfeksiyonlarının pik yaptığı bu dönemde 7-8 farklı virüsün dolaştığını belirtti. Salgın hastalıkların her geçen gün giderek arttığından dolayı çok dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 7-8 farklı virüs türünün Türkiye genelindeki dağılımının bilinmediğini belirten Şener, bu nedenle herhangi bir şehir ya da ülkede hangi virüs türünün baskın olduğunu tam olarak kestirmenin ne yazık ki mümkün olmadığını belirtti.

Ölümcül seyredebiliyor…

Solunum yolu viral enfeksiyonlarının genellikle 7 yaş altındaki çocuklarda ve 65 yaş üzeri bireylerde ölümcül seyretme potansiyeli taşıdığını vurgulayan Şener, bu yaş grubu için ekstra dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek belirtti.

Türkiye genelinde viral enfeksiyonların çoğunlukla görüldüğü hastanelerde yapılan Surveyans raporlamasına göre, RSV, domuz gribi, normal grip, diğer koronavirüs türleri ve Kovid-19'un yaygın olarak görüldüğünü aktardı.

Çocuklara dikkat…

Türkiye'de ağırlıklı olarak görüldüğü raporlanan RSV'nin özellikle çocuklarda ciddi sorun oluşturabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Alper Şener, devam eden öksürük gibi semptomları panik yapmadan yakından takip etmenin önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle yaşlı hastalarda devam eden öksürüğün beraberinde balgam, yüksek ateş gibi belirtilerle birlikte ortaya çıkması durumunda zatürre riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.