İstanbul'da tartıştığı babasını silahla vurarak yaraladı

İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi’nde Şiar T., yaşadığı dairede babası Coşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Şiar T., babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti.
Kayıplara karıştı
Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı.
İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.
Arama çalışmaları sürüyor
Coşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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