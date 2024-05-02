İstanbul'da tartıştığı babasını silahla vurarak yaraladı Esenyurt ilçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını silahla vuran şahıs kaçarak kayıplara karışırken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi’nde Şiar T., yaşadığı dairede babası Coşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Şiar T., babasına tabanca ile birden fazla kez ateş etti.

Kayıplara karıştı

Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı.

İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.

Arama çalışmaları sürüyor

Coşkun T.’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T.‘yi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)