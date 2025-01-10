Uzun yaşamın sırrında hasat başladı! Ekeni zengin ediyor, 6 tanesi 77 bin TL’ye alıcı buluyor

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Noto Yarımadası'nda yaşanan yıkıcı depremlerin ardından yeni bir hayat kurmaya başlayan bölge halkı için umut ışığı tarım sektöründen geldi.

Bölgede yaşayan çiftçiler, zorlu koşullara rağmen üretimlerine devam etti ve özellikle o sebzenin yetiştiriciliğinde önemli başarılara imza attılar.

Düzenlenen bir mezatta satışa çıkan bu özel sebzeler, satış fiyatıyla şaşkına çevirdi. Hem uzun yaşamın sırrı olarak görülen sebzenin 6 tanesi 77 bin TL’den alıcı buldu.

EKEN KÖŞEYİ DÖNDÜ

Ülkede tarım yapan vatandaşlardan şitaki mantarı ekenler mezatta elde ettikleri kazançla dudak uçuklattı.

Noto Yarımadası'nda yetiştiriciler, hasat ettiği 8 santimetre şapka genişliği ve 3 santimetre kalınlık şartı aranan şitakı mantarlarında, dört bölgenin şitakisi "nototemari" unvanı kazandı. 6 adet "nototemari" cins şitaki, 350 bin yene yani yaklaşık olarak 77 bin liraya satılarak şaşkına çevirdi.

Hinoşita Yoşikatsu adlı bir mezat organizatörü, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yetiştirilen bu özel mantarların, zorluklara rağmen hayatın devam ettiğinin ve doğanın yeniden yeşerdiğinin bir kanıtı olduğunu belirtti.