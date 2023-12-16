Vakıfbank-Eczacıbaşı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Dünya voleybolunca Türk rüzgarı...

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında Eczacıbaşı ve Vakıfbank kozlarını paylaşacak.

Dünya şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek olan iki Türk takımı, voleybol şöleni yaşatacak.

Türkiye, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile en başarılı ülke konumunda bulunuyor.

Final maçını kaçırmak istemeyenler, detayları araştırıyor. Bu kapsamda "Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta" merak ediliyor.

Peki, 2023 Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman? İşte bilgiler...

Vakıfbank-Eczacıbaşı final maçı:

17 Aralık Pazar günü oynanacak olan Eczacıbaşı-VakıfBank finali saat 14.30'da başlayacak.

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Eczacıbaşı oyuncu kadrosu

1 Tuna Aybüke Libero

2 Simge Aköz Libero

3 Tijana Boskovic Pasör Çaprazı

4 Beyza Arıcı Orta Oyuncu

7 Hande Baladın Smaçör

8 Yasemin Güveli Orta Oyuncu

9 Alexa Gray Smaçör

11 Naz Aydemir Akyol Pasör

12 Elif Şahin Pasör

14 Yaprak Erkek Smaçör

15 Jovana Stevanovic Orta Oyuncu

18 Irina Voronkova Smaçör

19 Defne Başyolcu Pasör Çaprazı

20 Martyna Czyrnianska Smaçör

88 Sinead Jack-Kısal Orta Oyuncu

Vakıfbank oyuncu kadrosu

1 Alexandra (Ali) Frantti Smaçör

3 Cansu Özbay Pasör

4 Karmen Aksoy Orta Oyuncu

5 Ayça Aykaç Altıntaş Libero

7 Chiaka Ogbogu Orta Oyuncu

10 Gabi Guimaraes Smaçör

11 İdil Naz Başcan Smaçör

12 Bianka Busa Smaçör

13 Zeynep Sude Demirel Orta Oyuncu

14 Aleksia Karutasu Pasör Çaprazı

16 Aylin Acar Libero

18 Zehra Güneş Orta Oyuncu

20 Sarah van Aalen Pasör

21 Bahar Akbay Orta Oyuncu

23 Jordan Thompson Pasör Çaprazı