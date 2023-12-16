Haberler



Bilgi



Vakıfbank-Eczacıbaşı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Vakıfbank-Eczacıbaşı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale kalan iki Türk takımı, altın madalya için karşı karşıya gelecek. Voleybol severler kaçırmak istemedikleri maç için "Vakıfbank-Eczacıbaşı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte final maçında dair detaylar...