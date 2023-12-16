Vakıfbank-Eczacıbaşı final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Dünya voleybolunca Türk rüzgarı...
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında Eczacıbaşı ve Vakıfbank kozlarını paylaşacak.
Dünya şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek olan iki Türk takımı, voleybol şöleni yaşatacak.
Türkiye, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile en başarılı ülke konumunda bulunuyor.
Final maçını kaçırmak istemeyenler, detayları araştırıyor. Bu kapsamda "Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta" merak ediliyor.
Peki, 2023 Eczacıbaşı-Vakıfbank final maçı ne zaman? İşte bilgiler...
Vakıfbank-Eczacıbaşı final maçı:
17 Aralık Pazar günü oynanacak olan Eczacıbaşı-VakıfBank finali saat 14.30'da başlayacak.
Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Eczacıbaşı oyuncu kadrosu
1 Tuna Aybüke Libero
2 Simge Aköz Libero
3 Tijana Boskovic Pasör Çaprazı
4 Beyza Arıcı Orta Oyuncu
7 Hande Baladın Smaçör
8 Yasemin Güveli Orta Oyuncu
9 Alexa Gray Smaçör
11 Naz Aydemir Akyol Pasör
12 Elif Şahin Pasör
14 Yaprak Erkek Smaçör
15 Jovana Stevanovic Orta Oyuncu
18 Irina Voronkova Smaçör
19 Defne Başyolcu Pasör Çaprazı
20 Martyna Czyrnianska Smaçör
88 Sinead Jack-Kısal Orta Oyuncu
Vakıfbank oyuncu kadrosu
1 Alexandra (Ali) Frantti Smaçör
3 Cansu Özbay Pasör
4 Karmen Aksoy Orta Oyuncu
5 Ayça Aykaç Altıntaş Libero
7 Chiaka Ogbogu Orta Oyuncu
10 Gabi Guimaraes Smaçör
11 İdil Naz Başcan Smaçör
12 Bianka Busa Smaçör
13 Zeynep Sude Demirel Orta Oyuncu
14 Aleksia Karutasu Pasör Çaprazı
16 Aylin Acar Libero
18 Zehra Güneş Orta Oyuncu
20 Sarah van Aalen Pasör
21 Bahar Akbay Orta Oyuncu
23 Jordan Thompson Pasör Çaprazı