Vakıfbank ekstra 18 bin TL ödeyecek: Emekliler başvuruyor...

Şubat ayı banka promosyonlarını inceleyen emekliler, Vakıfbank'a da göz atıyor.

Kampanyasını güncelleyen Vakıfbank'ta emeklileri sevindirecek bir fırsat sunuldu.

Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım hakkı verildi.

Son gün 28 Şubat 2026 olarak açıklanan kampanyanın detayları da netleşti.

VAKIFBANK ŞUBAT 2026 PROMOSYONU

SGK’dan emekli olacaklar, SGK İl Müdürlüklerine bireysel olarak müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunarak maaş bankasını VakıfBank olarak seçebilirler.

Kampanya detayları ve şartları şu şekilde açıklandı:

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.

Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil edilmeyecektir.

1 Temmuz - 31 Aralık 2024 ve 1 Şubat - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Emekli Promosyon kampanyalarına katılan ve bu kapsamda maaşını bankamızdan almaya devam eden müşterilerimiz kampanyadan faydalanamayacaktır.

Bankamızdan emekli maaşı alan ve bir diğer emekli maaşını Bankamıza taşıyacak olan müşteriler de kampanyadan faydalanamayacaktır.

Mevcut 12.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için ilk 6 ay, aylık 2.000 TL maaş hesabına nakit ödeme; son 3 ay, aylık 2.000 TL kredi kartına Ekstre İndirimi toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.

Kampanya, VakıfBank Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve 9 ay boyunca geçerli olacaktır.

İlgili ayda Emekli Troy Logolu Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerin toplamının 1.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Alışveriş toplamının 1.000 TL ve üzerinde olması durumunda aylık en fazla 2.000 TL ek kazanım yansıtılacaktır.

İlgili ayda Emekli Troy Logolu Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerin toplamının 1.000 TL’nin altında olması durumunda ise herhangi bir ek kazanım yansıtılmayacaktır. İlgili ayın ek kazanım hakkı bir sonraki aya devredilmeyecektir.

Emekli Troy Logolu Kredi Kartı ile yapılacak alışverişler ekstre bazında değil, takvim ayı bazında değerlendirilecektir.

Kampanyada SMS veya Cepte Kazan üzerinden katılım şartı bulunmamaktadır.

Kampanya kapsamında hak edilen ek kazanım tutarları, alışveriş yapılan ayı takip eden ayın 20’sinden sonra ay sonuna kadar maaş hesabına/ilgili kredi kartına yansıtılacaktır.

Emekli Troy Logolu Kredi Kartı dışındaki kartlar ile yapılan alışverişler, nakit çekim, puan kullanım, iptal/iade işlemleri, elektronik para transfer işlemleri, cüzdan transfer/yükleme işlemleri, kumarhane ve bahis sitelerinde yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Taksitli işlemlerin toplam tutarı sadece ilk taksitin yansıdığı ay için dikkate alınacaktır, diğer taksit tutarları ileri aylarda kampanya kapsamında harcama olarak kabul edilmeyecektir.

Yurt dışı işlemleri ve fiziki Emekli Troy Logolu Kredi Kartı numarası ile yapılacak e-ticaret işlemleri kampanyaya dahildir.

Alışveriş yapılmayan ay için ek kazanım yansıtılmayacak olup, ilgili ayın ödül hakkı kaybedilmiş olacaktır.

VakıfBank kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.