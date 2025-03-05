Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın kanalı...

Voleybol severlerin yakından takip ettiği Vakıfbank ve Fenerbahçe maçının detayları belli oldu.
CEV çeyrek final müsabakaları kapsamında, iki Türk devi karşı karşıya geliyor.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadelede İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak.
Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Peki; Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın bilgileri...
VAKIFBANK-FENERBAHÇE MAÇI 2025
İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da oynanacak.
Müsabaka, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.