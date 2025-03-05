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Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın kanalı...

Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın kanalı... Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında yarın iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Voleybol tutkunları ise maçı kaçırmak istemiyor. Peki; Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...