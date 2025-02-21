Valilik açıkladı: 7 otel birden kapanıyor!

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından düzenlenen basın toplantısında dikkat çekici açıklamalar yapıldı.

Kent genelinde yapılan denetimler sonucunda toplamda yedi otelin kapandığına ilişin açıklamalarda bulunan Vali Çeber, açıklamalarıyla dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen’in katılımıyla düzenlenen "Gaziantep'in Huzuru" isimli toplantıda Vali Çeber oteller başta olmak üzere, yurt, cezaevi ve karakollarda yangın denetimlerinin yapıldığı açıklandı.

KURALA UYMAYANLAR KAPATILDI!

Kent genelinde yapılan yangın denetimleri kapsamında yönetmelikçe belirlenen kurallara uymayan yedi otel hakkında kapatılma kararı alındı.

Söz konusu denetimlerde 108 denetim yapıldığını ve 7 otelin kapatıldığını belirten Çeber, "Yangın denetimlerini itfaiye daireleri yapıyor. Biz sadece denetimlerin yapılmasını istiyoruz, takibini yapıyoruz. Bu otellerden 7 tanesi kapatıldı. 9 tanesi de kapatmaya dönük işlemler başlandı. Diğerleri verilen süre içerisinde yeniden denetlenecek. Eksikliklerini giderip gidermeme konusuna göre de ilgili işlemler yapılacak" ifadelerine değindi.