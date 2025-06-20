Valilik duyurdu! 30 Ekim’e kadar girişler yasaklandı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte piknik sezonu da açıldı. Piknik sezonunun açılmasıyla birlikte ormanlara akın eden vatandaşları yakından ilgilendiren uyarılarda peşi sıra gelmeye devam ediyor.

Birçok il valiliğinden yapılan yasak açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarını önlemek için 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’üncü maddesi ile 5442 sayılı İl İdare Kanunu’nun 9 ve 66’ncı maddelerine dayanılarak alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Valilik, ormanların çevresi ve içinden geçen yollarda mola verme, piknik yapma, mangal veya semaver yakma ile motorlu araç kullanımını yasakladı.

30 EKİM’E KADAR YASAKLANDI

Söz konusu yasak kapsamında ilçe kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda, genel kolluk ve orman kolluğundan oluşan denetim ekipleri görev yapacak.

Yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem uygulanacak. Yasaklar, 19 Haziran’dan 30 Ekim 2025’e kadar geçerli olacak.