Valilik duyurdu: Pazar gününden itibaren kapatılacak

Haber Merkezi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde toplandı. Toplantıya çeşitli kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan trajik yangına dikkat çeken Valilik, yangın güvenliği konusunda alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha vurguladı.

Valilik, ilgili kurumlara binaların güvenlik denetimlerinin titizlikle yapılması gerektiği uyarısında bulunarak, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması için tüm hazırlıkların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yangınların önlenmesi adına gerekli adımların hızla atılmasının gerekliliğini dile getiren Valilik, özellikle denetimsiz ve riskli binaların tespit edilerek, bu binalara yönelik kapsamlı denetimlerin başlatılmasını önerdi.

PAZARTESİ İTİBARIYLA KAPATILACAK

İstanbul Valiliği, “Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız.

Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım” dedi.