Valiliklerden peş peşe uyarı: İşte 20 Mart 2025 okulların tatil edildiği iller

Haber Merkezi

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'nin iç ve yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Kar yağışı özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yoğun şekilde hissediliyor.

Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, öğrenciler ve veliler “20 Mart Perşembe günü okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını merakla bekliyor.

Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri, olumsuz hava koşullarını değerlendirerek tatil kararlarını duyurmaya başladı. İşte kar tatili ilan edilen iller…

20 MART EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Ordu

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildi.

Sivas

İl genelinde eğitime ara verildi.

Yozgat

kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kayseri

İl genelinde eğitime ara verildi.

Kırşehir

İl genelinde eğitime ara verildi.

Adana

Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Aksaray

Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Erzincan

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Nevşehir

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Niğde

İl genelinde eğitime ara verildi.

Trabzon

Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi.

Karaman

İl genelinde eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş

Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Konya

Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 20 Mart'ta tatil edildiği duyuruldu.