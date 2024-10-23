Valizler hazırlansın! 26-27-28-29 Ekim hava böyle olacak

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda uzun bir tatil planlayanlar dikkat!

Meteoroloji kaynaklarından gelen son raporlara göre Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü yurt genelinde hava durumu belli oldu.

81 ili kapsayan hava durumu tatilcilerin yüzünü güldürecek.

TAM TATİLLİK

Hava Forum, hafta sonu 4 günlük tatili değerlendirmek isteyenlere müjdeli haberi verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil planı yapanlara duyuru: Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günü ülke genelinde güneşli ılık/serin bir hava bekliyoruz. Sakin bir hava olacak, tatillik..."