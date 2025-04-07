Van kedilerinin gözlerinin 2 renk olmasının sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Van kedileri, Doğu Anadolu'nun Van bölgesine özgü doğal bir kedi ırkıdır.

Kar beyazı tüyleri, sakin mizacı ve suyla oynama merakıyla tanınan bu özel ırk, en çok da gözlerinin farklı renkleriyle dikkat çeker.

Bir gözü masmavi, diğeri kehribar sarısı olan bu kediler, doğanın estetik ve genetik oyunlarının en güzel örneklerinden biridir.

Peki, Van kedilerinin gözleri neden iki farklı renktedir? Bu sıra dışı görünümün ardında yatan bilimsel nedenleri sizler için derledik.

Van kedilerinin gözleri neden 2 renk?

Van kedilerinin gözlerinin iki farklı renkte olmasının sebebi genetik bir özellik olan heterokromidir. Bu durum, gözlerdeki iris pigmentinin eşit dağılmaması sonucu meydana gelmektedir. Van kedilerinde genetik bir mutasyon, bir göze melanin gitmesini engellerken diğerine izin verir. Böylece bir göz mavi, diğeri kehribar olur.

Neden özellikle Van kedilerinde görülüyor?

Bu ırk, tarihsel olarak izole kaldığı için genetik özellikleri (beyaz tüy, yüzme sevgisi, iki farklı göz rengi gibi) nesiller boyu korunmuştur. Heterokromi de bu özelliklerden biridir ve bu kedilerde yaygın olarak görülür.