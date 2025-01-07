Vatandaşa 2025 müjdesi; 600 TL fatura desteği verilecek

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Yeni yılda bankaların kampanyaları müşterilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Garanti BBVA, Bonus Bireysel Kredi Kartı kullanıcılarına özel bir kampanya ile dikkat çekiyor.

Otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler, her yeni talimatla 600 TL’ye kadar bonus kazanma şansı yakalıyor.

Bu kampanya, özellikle faturalarını kolayca takip etmek isteyen ve aynı zamanda avantajlı kazançlar elde etmek isteyen müşteriler için mükemmel bir fırsat sunuyor.

GARANTİ BANKASI 600 TL FATURA DESTEĞİ

Garanti BBVA, yeni yılda Bonus Bireysel Kredi Kartı kullanıcılarına özel bir kampanya ile büyük kazançlar sunuyor.

Otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler, toplamda 600 TL’ye kadar bonus kazanma şansı yakalıyor. Kampanya detayları ise oldukça cazip:

2 Yeni Fatura Talimatı: 150 TL Bonus

4 Yeni Fatura Talimatı: 300 TL Bonus

6 Yeni Fatura Talimatı: 600 TL Bonus

Bu kampanya kapsamında, bir müşteri en fazla 600 TL bonus kazanabilecek. Verilen otomatik fatura talimatlarının her biri, belirlenen bonus miktarını müşteri hesabına kazandırıyor.

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