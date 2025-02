Vatandaşın cebi rahatlayacak! O marketlerde yüzde 25 indirim 1 Ay sürecek: İşte, indirimli market listesi

Haber Merkezi

Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde vatandaşlar iftar ve sahur hazırlıklarına hız verdi.

Artan alışveriş yoğunluğu devam ederken, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere’den sevindiren bir açıklama geldi.

İstanbul PERDER tarafından marketlerde bazı temel gıda ürünlerinde %25’e varan indirim uygulanacağı müjdesi verildi.

Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca sürecek bu kampanya ile vatandaşların alışveriş bütçesi rahatlayacak.

Un, yağ, bakliyat, şeker ve süt ürünleri gibi temel gıdalarda uygulanacak indirimler, ailelerin iftar ve sahur sofralarına destek olacak.

RAMAZAN’A ÖZEL İNDİRİM GELİYOR

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokol çerçevesinde ocak ayından itibaren ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini belirterek, tüm hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırdıklarını kaydetmesinin ardından temel gıda ürünlerinde de belirli marketlerde de yüzde 25 indirim uygulanacağını aktardı.

Güzeldere söz konusunda uygulama hakkında ise, "Dernek üyesi marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere binlerce üründe ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleyeceğiz ve bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirimler uygulayacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla yaptığımız indirim ve fiyat sabitlemeleriyle megakentte tüm hanelere temas edebiliyoruz. Kampanyamızı, İstanbul'un dört bir yanındaki zincir marketimizin şubelerinde görebileceksiniz. Yerel zincir marketlerin tam destek verdiği bu kampanyayla ramazan ayı boyunca birçok üründe özel kampanya yapacağız ve ramazanın bereketini sofralara taşıyacağız. Enflasyona karşı mücadelede tüm üyelerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

O MARKETLERDE İNDİRİM OLACAK