Vazeline 1 kaşık ekleyin, sivilce ve akneleri engelleyin...

Yağmur Uçar

Vazelin, birçok kullanım alanı ile dikkat çeken bir ürün.

Tek başına olduğu gibi farklı malzemelerle de karıştırılabiliyor.

Sivilce ve akne şikayeti olanlar, vazelini şeker ile birlikte kullandığında ise şikayetlerinde azalma görülüyor.

Vazeline şeker eklemek, doğal bir peeling elde etmenizi sağlayacak.

Bu peelingi düzenli olarak uygulamak, cildinizdeki ölü deri ve kirli gözenekleri temizlemeye yardımcı olacak.

Şekerli vazelin, derin bir temizlik yaparak sivilceye neden olan sebum dengesini de ayarlayacak.

Haftada 1-2 kez kullanabilir, düzenli kullanım sonucunda farkı görebilirsiniz.