Veba hastalığı nedir? Veba nasıl bulaşır?

Veba hastalığı, tarih boyunca milyonlarca insanın ölümüne yol açmış, ancak günümüzde tedavi edilebilir bir enfeksiyon olarak varlığını sürdüren ciddi bir bakteriyel hastalıktır.

2025 yılı Ağustos ayında, Kaliforniya'nın El Dorado County bölgesinde bir kişi, kamp yaparken enfekte bir pire tarafından ısırılarak veba hastalığına yakalandı.

Yetkililer, bu tür vakaların nadir olduğunu ancak ciddi olabileceğini belirtiyorlar.

Bu durum, hastalığın hala varlığını sürdürdüğünü ve dikkatli olunması gerektiğini yeniden ortaya çıkardı.

Peki, veba nedir ve nasıl bulaşır? İşte merak edilenler...

Veba Nedir?

Veba, insanlarda üç farklı şekilde kendini gösteriyor:

Bubonik Veba: En sık görülen türdür. Enfekte pirelerin ısırmasıyla lenf bezlerinde şişlikler ve ciddi ağrılara neden olur.

Sepsitik Veba: Bakteri kan dolaşımına geçer, vücutta ciddi zehirlenme belirtileri oluşturur.

Pnömonik Veba: Akciğerleri etkiler ve öksürükle insandan insana bulaşabilir. En tehlikeli form olarak biliniyor.

Veba Nasıl Bulaşır?

Veba genellikle enfekte hayvanlar ve pireler aracılığıyla insanlara geçiyor. Ayrıca pnömonik veba formunda, hasta kişinin öksürüğüyle yayılan damlacıklar da bulaşmaya sebep olabiliyor.

Tedavi ve Önlemler

Veba, erken teşhis edilirse antibiyotiklerle başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Streptomisin, doksisiklin veya sülfonamidler genellikle tercih ediliyor.

Önlemler arasında:

- Dışarıda vakit geçirirken böcek kovucu kullanmak

- Hasta veya ölü kemirgenlerden uzak durmak

- Evcil hayvanları kemirgenlerden korumak