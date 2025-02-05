Veganlar yaşadı: İşte hayvan sütü olmadan üretilen peynir…

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Tarım faaliyetleri, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının en büyük kaynaklarından biri olarak gösteriliyor.

Özellikle metan gazı salımının yüzde 40’ı tarım sektöründen kaynaklanırken, bunun büyük bir kısmı inek ve sığır dışkılarından geliyor.

Ayrıca, süt üretimi için kullanılan su miktarının yüksek olması, alternatif çözümleri gündeme getiriyor.

Bu doğrultuda İngiltere’de bir firma, hayvanlardan süt elde etmeden yoğurt ve peynir üretme çalışmalarına başladı.

Laboratuvar ortamında geliştirilen peynirin, geleneksel süt ürünleriyle aynı lezzet ve dokuya sahip olduğu belirtiliyor.

2028'DE SERİ ÜRETİME GEÇEBİLİR

Bilim insanları, fermantasyon yöntemiyle süt proteinlerinden biri olan kazeini üretmeyi başardı. Kazeinin, peynirin karakteristik tadını ve dokusunu sağlayan temel bileşen olduğu vurgulanıyor.

Mikroorganizmaların programlanmasıyla cheddar ve parmesan gibi farklı peynir türlerinin üretiminin de mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Firma, üretim kapasitesini artırarak 2028 yılına kadar seri üretime geçmek için gerekli yasal izinleri almayı hedefliyor.