Venedik’te kuş beslemek neden yasak? İşte şaşırtan gerekçe...

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Dünyanın en turistik şehirlerinden biri olan Venedik’te ziyaretçileri şaşırtan bir yasak uygulanıyor.

İtalya’nın gözde turistik şehirlerinden Venedik, hem tarihi yapıları hem de gondol turlarıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ancak şehri ziyaret eden turistlerin dikkat etmesi gereken önemli bir kural var. Venedik'te kuşları, özellikle güvercinleri beslemek yasak.

Peki, bu yasağın nedeni ne? Kurala uymayanları nasıl bir ceza bekliyor? İşte detaylar…

Bu yasağın en önemli nedeni, kuşların şehirdeki tarihi yapılara zarar vermesi. Güvercin dışkılarının asitli yapısı, yüzyıllık taş yapılarda kalıcı tahribata yol açabiliyor.

Aynı zamanda kuşların çoğalmasıyla birlikte ortaya çıkan hijyen sorunları da yerel yönetimi bu kararı almaya itmiş durumda.

2008 yılından beri yürürlükte olan bu yasak, özellikle San Marco Meydanı’nda sıkı şekilde denetleniyor. Kuşlara yiyecek veren turistlere 50 ila 500 Euro arasında para cezası kesilebiliyor.

Venedik Belediyesi, şehirdeki kültürel mirası korumak amacıyla turistleri bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ziyaretçilere, şehrin güzelliğini korumak için bu kurallara uymaları gerektiği sık sık hatırlatılıyor.