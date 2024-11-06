Verandalı Tiny House geliyor: İşte BİM 13 Kasım Aktüel Katalog!

Haber Merkezi

13 Kasım 2024 itibarıyla BİM, dikkat çeken yenilikçi ürünleriyle tüketicilere büyük fırsatlar sunuyor.

Bu hafta Varendalı Tiny House ve çekme karavan seçenekleriyle doğaya kaçış hayali kuranlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

Ayrıca, beyaz eşya indirimleriyle evlerini yenilemek isteyenlere özel avantajlar sunan BİM, farklı ihtiyaçlara yönelik zengin bir ürün yelpazesiyle raflarda yerini alıyor.

Konforlu yaşam alanlarına adım atmak ve uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere sahip olmak isteyenler için BİM kataloğu bu hafta dolu dolu.

İşte BİM 13 Kasım indirim kataloğu: