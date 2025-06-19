Vergi affı gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı…

Son günlerde kamuoyunda sıkça dillendirilen “yeni vergi affı yolda” söylentileri, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iddialara yönelik açıklama geldi.

Özellikle vergi borcu olanları yakından ilgilendiren bu açıklama sonrasında kamuoyunda dolaşan vergi affı gelecek iddiaları netlik kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan açıklama kapsamında vergi affı bekleyen vatandaşlar için vergi affı konusu netlik kazandı. Peki, vergi affı gelecek mi? İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama…

VERGİ AFFI GELECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda "vergi affı" olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmalarının bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, "vergi affı çalışmalarının yapıldığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında "vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı" yönünde gerçek dışı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kamuoyunda 'vergi affı' olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.