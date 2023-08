Vergisiz telefon satışından kaç öğrenci yararlanacak? Vergisiz telefon satışı hangi markaları kapsıyor? Gençlere vergisiz akıllı telefon kampanyasının hangi markaları kapsayacağı ve kaç öğrencinin faydalanacağı belli oldu. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi yaptığı bir açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin, bir seferliğe mahsus olarak vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.

Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon satın alabilmeleri için çalışma başlatıldı.

Vergisiz telefon imkanından kaç öğrencinin faydalanacağı ve hangi modellerin satışa sunulacağı belli olmaya başladı.

Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği bir seferliğe mahsus olarak vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı hakkında araştırmalar hız kazandı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilere ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonu satışı hakkında detayları açıkladı.

7 milyon öğrenci faydalanacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak.

Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”

Hangi modelleri kapsayacak?

Vergisiz telefon satışı hangi markaları kapsıyor sorusu son günlerde sıkça soruluyor. İşte bir seferliğe mahsus vergisiz alınabilecek telefon marka ve modelleri..

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5