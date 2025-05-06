Vespa motosiklet mayıs fırsatı 2025: Sprint, Primavera, GTS, GTV 300 fiyatları ne kadar?

Haber Merkezi

Artan yakıt fiyatları ve trafik yoğunluğu, motosikletleri şehir içi ulaşımda cazip bir alternatif haline getirdi.

Bu noktada zarif tasarımı, konforlu sürüşü ve köklü geçmişiyle dikkat çeken Vespa, Türkiye pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor.

İtalyan tasarımını modern teknolojiyle buluşturan Vespa, farklı segmentlerde sunduğu modelleriyle hem yeni başlayanlara hem de deneyimli sürücülere hitap ediyor.

Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen fiyat listesi, marka tutkunlarının yakın takibinde.

Modeller arasında Vespa Primavera, GTS, Sprint ve Elettrica gibi seçenekler yer alırken, fiyatlar da modelin donanım ve motor hacmine göre farklılık gösteriyor.

İşte 2025 Mayıs Vespa motosiklet fiyatları:

VESPA START FİYAT LİSTESİ

Vespa Primavera 50 199.000 TL

Vespa Primavera 50 S 204.000 TL

Vespa Primavera 50 TECH 229.000 TL

Vespa Elettrica 45 KM/H 329.000 TL

Vespa Elettrica 70 KM/H 349.000 TL

VESPA CITY FİYAT LİSTESİ

Vepsa Sprint S 125 279.000 TL

Vespa Primavera 125 (Çantalı) 249.000 TL

Vespa Primavera 125 S (Çantalı) 259.000 TL

Vespa Primavera 125 RED 269.000 TL

Vespa Primavera 125 TECH 279.000 TL

Vespa GTS 125 299.000 TL

Vespa GTS Super 125 309.000 TL

Vespa Sprint S 150 289.000 TL

Vespa Primavera 150 259.000 TL

Vespa Primavera 150 S 269.000 TL

VESPA PREMIUM FİYAT LİSTESİ

Vespa GTS 250 E5+ 359.000 TL

Vespa GTS Super 250 E5+ 369.000 TL

Vespa GTS Supertech 300 419.000 TL (2024 model)

Vespa GTS Supersport 310 489.000 TL

VESPA COLLECTION FİYAT LİSTESİ