Victor Osimhen kalacak mı, gidecek mi? Okan Buruk'tan son açıklama

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.

Sezonu rekorlar kırarak kapatan Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı gidecek mi büyük bir soru işareti.

Sezon boyunca attığı kritik gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Osimhen için sosyal medyada “Gitme Osimhen” kampanyaları başlatıldı.

Suudi basınında çıkan haberlerde Victor Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü. Sky Sport da bu sabah geçtiği haberde Al-Hilal ile Victor Osimhen'in anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması geldi.

Peki; Osimhen kalacak mı? İşte detaylar...

"TOP OSİMHEN'DE"

Okan Buruk, Osimhen'in kalmasını ümit ettiklerini dile getirdi. Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Osimhen'i burada kalmaya ikna edecek o kadar çok şey var ki... Bu da bizi ümitlendiriyor. Tabii bir de bunun maddi tarafı var. Kulübümüz de elinden geleni yapıyor. Top artık Osimhen'de.

Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle.