Video üreten yapay zeka Sora açıldı mı, nasıl kullanılır? Sora AI özellikleri Metinleri videoya dönüştürme imkanı sunan yeni yapay zeka Sora, merak konusu oldu. Gerçekliğin ötesinde bir deneyim sunan Sora AI nedir ve nasıl kullanılır araştırılıyor. İşte Sora hakkında detaylar...

ensonhaber.com

Popüler yapay zeka robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni bir adım attı.

Yeni yapay zekası Sora'yı tanıtan OpenAI, gerçekliğin ötesine geçti.

Sora, metinleri inanılmaz bir gerçeklikte videoya dönüştürüyor.

Film sektöründe devrim yaratacağı öngörülen bu inovasyon, milyonların merak konusu haline geldi.

Peki, Sora yapay zeka nasıl kullanılır? Sora nasıl çalışır? Özellikleri nelerdir? Sora neler yapabiliyor? Sora ücretli mi? İşte tüm detaylar...

Sora AI nedir

Sora, metinsel istemlerden videolar oluşturan yeni üretken yapay zeka modelidir.

Sora, çarpıcı fotogerçekçiliğiyle bir dakikaya kadar klipler üretebilir.

Sora, sinema, tasarım, eğitim, reklam, oyun, sanat gibi görsel içeriklerle uğraşan kişi ve kurumlar için büyük bir kolaylık sağlar.

Sora nasıl kullanılır?

Sora, kullanıcının talep edebileceği cisimlerin gerçek dünyada nasıl var olduğunu anlayabiliyor. Bu nedenle istenilenin metin olarak verilmesi yeterli oluyor.

Kullanıcılar, istedikleri videonun içeriğini ve stilini anlatan bir metin giriyor ve Sora bu metni saniyeler içinde görsel bir şölene dönüştürüyor.

“Tokyo’da deri ceketli bir kadının siyah ayakkabılarla, şehir ışıkları arasında yürümesini içeren” video isteği karşısında Sora, kadının yüzünü, saçını, kıyafetini, yürüyüşünü, arka plandaki binaları, arabaları, reklam panolarını, sokak lambalarını gibi detayları göz önünde bulundurarak bir video oluşturuyor.

Sora açıldı mı, ücretli mi?

Sora, henüz genel kullanıma açılmamıştır. Sora, sadece belirli profesyoneller ve güvenlik uzmanları tarafından test edilmektedir. Sora’nın ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı henüz net değildir.

Sora’nın ücretli olup olmadığına dair belirli bir bilgi bulunmamaktadır.