Vinicius Junior'un DNA testi sonuçları belli oldu! Bakın kökeni hangi ülke çıktı...

Hüseyin Topuz
Liglere verilen arada Brezilya Milli Takımı'na katılan Vinicius Junior ülkesinde, Uruguay maçı öncesinde DNA testi yaptırdı.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Vinicius Junior 'un Afrika kökenli olduğu tespit edildi.
Sport'un haberine göre Vinicius Jr.'ın kökenlerinin Kamerun'a ait Tikar kabilesinden geldiği ortaya çıktı.
Yıldız oyuncu, Brezilya'daki siyahilere dikkat çekmek için ülkesinde düzenlenen "Altın kökler" projesine katkıda bulunmak için test yaptırdı.
Uruguay maçı öncesinde DNA testinin sonucunu öğrenen Vinicius Jr şaşkınlığını gizleyemedi.