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Vinicius Junior'un DNA testi sonuçları belli oldu! Bakın kökeni hangi ülke çıktı...

Vinicius Junior'un DNA testi sonuçları belli oldu! Bakın kökeni hangi ülke çıktı... Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maç öncesinde Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Jr DNA testi yaptırdı.