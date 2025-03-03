Viral illüzyon karşınızda: Zekanızı kanıtlayacak 5 saniyelik kelebek testi!

Yağmur Uçar

Son zamanlarda internet kullanıcılarının kafasını karıştıran birçok akıl almaz optik illüzyon viral oldu.

İster bir resim bulmacası ister bir resmin içinde saklı bir şey olsun, optik illüzyonları çözmek her zaman eğlencelidir.

Optik illüzyonun amacı, önünüze sunulan görüntüye ilişkin algınızı ve ayrıca gözlem becerilerinizi test etmektir.

Sosyal medyada viral olan bir gölet resmi, insanları görünürde saklanan bir kelebeği bulmaya davet ediyor.

Bulmaca resminde çalılar, çimenler ve kayalarla çevrili bir yer gösterilir. Bu resimde bir yerde, bir kelebek göletin üzerinde saklanmaktadır ancak onu görmek kolay değildir.

Bu zeka bulmacasını 5 saniyeden kısa sürede çözme mücadelesine var mısınız? Yukarıdaki optik illüzyon resmine yakından bakın.

Resmin sol alt köşesine, nilüferlerin hemen yanına dikkatlice bakın. Nilüfer yaprağının üzerinde oturan küçük mavi kelebeği görebilirsiniz.

Hala bulamadıysanız, kelebek aşağıdaki resimde daire içine alınmıştır.