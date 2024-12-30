Viral olan zeka testi: Sadece %1’lik kesim bu testi 9 saniyede çözebiliyor

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IQ testleri, yalnızca zekayı ölçmek için değil, aynı zamanda beynin sağlıklı çalışmasını teşvik etmek için de harika bir araçtır.

Bu testler, mantıklı düşünme ve eleştirel yaklaşım gerektiren sorularla, bir kişinin zeka seviyesini belirlemeye yardımcı olurken, beyin fonksiyonlarının gelişmesine de katkı sağlar.

Zekayı test etmek, beynin çeşitli bölümlerinin aktif kalmasını sağlar ve zeka düzeyini artıran egzersizlere benzer bir etki yaratır.

Eğer zeka seviyenizi ölçmek ve beyninizi keskin tutmak istiyorsanız, bu IQ testi tam size göre!

Sadece tek kibrit çöpünü hareket ettirerek aşağıdaki denklemi 9 saniyede çözebilir misiniz?

CEVAP

Artı işareti olan kibrit çöplerinden birini alıp, 5 rakamını 9 yaparsanız denklem çözülecektir.

9-7=2