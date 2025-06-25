Vize randevuları açıldı mı 2025? Gözler o ekranda! Ne zaman açılacak?

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen binlerce vatandaş, vize başvurusu yapabilmek için randevu sistemine erişmeye çalışıyor, ancak sistem neredeyse kilitlenmiş durumda.

Özellikle Schengen bölgesi için alınacak vize randevuları, artık başvurudan çok daha önce çözülmesi gereken bir sorun haline geldi.

Tatil sezonu ve yurtdışı eğitim planları nedeniyle başvurular arttı.

Öte yandan otomatik "bot" yazılımlarla randevu alanlar, bu randevuları yüksek ücretlerle karaborsaya düşürüyor.

Vize ret oranlarındaki artış da başvuru sayısını artırarak sistemi daha da ulaşılmaz kılıyor.

Peki, vize randevuları ne zaman açılacak? Yeni tarihler belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

VİZE RANDEVULARI NE ZAMAN AÇILACAK 2025

Şu an için birçok ülkenin resmi randevu sisteminde önümüzdeki haftalar ve aylar tamamen dolu.

Ancak, bazı ülkeler anlık olarak yeni randevu açabiliyor. Bu kapsamda aracı kurumların resmi siteleri, belli saat aralıklarında güncelleniyor.

Randevu takibi için sık sık sistem kontrolü öneriliyor.