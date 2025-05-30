Vize randevusu bekleyenler dikkat: Resmi açıklama geldi

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Türk vatandaşları için Schengen bölgesi vize reddi oranları bir yana, randevu bulmak bile imkansız hale geldi.

Vatandaşlar, randevu alabilmek adına siteleri sıklıkla kontrol ediyor ancak sonuç alamıyor.

Vize randevu işlemlerinin "karaborsa" olduğu iddiaları da gündemde.

Uluslararası seyahat için gerekli vize işlemlerini yürüten VFS Global basın toplantısı düzenledi.

Son dönemde aracı kuruluşlar hakkında çıkan iddiaların ardından düzenlenen basın toplantısında VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk açıklamalarda bulundu.

Vize süreçlerinin değerlendirilmesinde hiçbir etkilerinin olmadığını söyleyen Aslantürk, "Vizelerin değerlendirilmesinde hiçbir etkimiz yoktur. Biz sadece evrak toplayan, ön vize başvuru merkeziyiz" dedi.

YAZILIMLA RANDEVUYA ÖNLEM

CNBC-e'ye göre; Vize danışmanlık şirketlerinin yapay yazılımlarla (bot) vize aldığı iddialarını yanıtlayan Aslantürk, sahte yazılımlara karşı IP sınırlaması getirdiklerini dile getirdi.

Aslantürk, bot kullananlara müdahale ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“VPN kullanılsa bile Türkiye’deki randevuları almaya çalışıyoruz. Türkiye’de online başvuru açılmasıyla ilgili bir saat bilgisi veremiyoruz. Bu inisiyatifimizde değil talimat doğrusunda çalışıyoruz.

Bot kullanan gördüğümüzde hemen müdahale ediyoruz. Yurt dışında ve Türkiye’de bu konuda çalışan ekiplerimiz var.”

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