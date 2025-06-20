Vize sorunu olmayan ülkeler 2025: Biletini alan gidiyor

Schengen ülkelerine vize randevusu almak zorlaştıkça, Türkiye’deki tatilciler çareyi vizesiz seyahat edilebilecek destinasyonlarda arıyor.
Uzun evrak listeleri, belirsiz başvuru süreçleri ve reddedilen vizeler can sıkarken, 2025 yılında sadece pasaportla, hatta bazen kimlikle bile, girilebilecek ülkeler listesi oldukça cazip hale geliyor.
Yaz sezonu da açılmışken, yıllık izinler alınmaya başladı. Dolayısıyla, tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler de plan yapmaya başladı.
İşte 2025 itibarıyla Türk vatandaşlarının vizesiz veya kapıda vizeyle gidebileceği ülkeler…
KİMLİKLE SEYAHAT:
Bu ülkelere seyahat için sadece çipli T.C. kimlik kartınız yeterli:
Azerbaycan
Gürcistan
Ukrayna
Moldova
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Sırbistan
Bosna-Hersek
VİZESİZ ÜLKELER:
Arnavutluk
Karadağ
Kosova
Makedonya
Sırbistan
Bosna-Hersek
Azerbaycan
Gürcistan
Kazakistan
Kırgızistan
Özbekistan
Arjantin
Brezilya
Şili
Kolombiya
Peru
Uruguay
Venezuela
Tayland (45 güne kadar)
Maldivler (kapıda vize)
Endonezya
Güney Kore (90 gün)
Japonya (90 gün)
Malezya
Filipinler
Hong Kong
Singapur
Fas
Tunus
Güney Afrika (30 gün)
Mauritius
Seyşeller (kapıda vize)
Unutmayın: Gideceğiniz ülkenin vize politikası sık sık değişebilir. Uçuş öncesi mutlaka güncel bilgileri kontrol edin.