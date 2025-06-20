Vize sorunu olmayan ülkeler 2025: Biletini alan gidiyor

Schengen ülkelerine vize randevusu almak zorlaştıkça, Türkiye’deki tatilciler çareyi vizesiz seyahat edilebilecek destinasyonlarda arıyor.

Uzun evrak listeleri, belirsiz başvuru süreçleri ve reddedilen vizeler can sıkarken, 2025 yılında sadece pasaportla, hatta bazen kimlikle bile, girilebilecek ülkeler listesi oldukça cazip hale geliyor.

Yaz sezonu da açılmışken, yıllık izinler alınmaya başladı. Dolayısıyla, tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler de plan yapmaya başladı.

İşte 2025 itibarıyla Türk vatandaşlarının vizesiz veya kapıda vizeyle gidebileceği ülkeler…

KİMLİKLE SEYAHAT:

Bu ülkelere seyahat için sadece çipli T.C. kimlik kartınız yeterli:

Azerbaycan

Gürcistan

Ukrayna

Moldova

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Sırbistan

Bosna-Hersek

VİZESİZ ÜLKELER:

Arnavutluk

Karadağ

Kosova

Makedonya

Sırbistan

Bosna-Hersek

Azerbaycan

Gürcistan

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Arjantin

Brezilya

Şili

Kolombiya

Peru

Uruguay

Venezuela

Tayland (45 güne kadar)

Maldivler (kapıda vize)

Endonezya

Güney Kore (90 gün)

Japonya (90 gün)

Malezya

Filipinler

Hong Kong

Singapur

Fas

Tunus

Güney Afrika (30 gün)

Mauritius

Seyşeller (kapıda vize)

Unutmayın: Gideceğiniz ülkenin vize politikası sık sık değişebilir. Uçuş öncesi mutlaka güncel bilgileri kontrol edin.