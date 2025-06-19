VNL 2025: Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Şifresiz voleybol keyfi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarına İstanbul’da devam ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda voleybolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden mağlup ederek turnuvadaki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Şimdi ise sırada Kanada karşılaşması var.

Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

İşte şifresiz voleybol maçı keyfi ve yayın bilgileri...

KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI 2025

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak olan VNL ikinci hafta maçı 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kanada-Türkiye voleybol maçı başlama saati ise 19.30 olacak.

Kanada-Türkiye voleybol maçı TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız kanallarından izlemek mümkün olacak.